Рэйвы, музыка, свобода в «Победе»

Фестиваль документального кино о музыке и новой культуре Beat Weekend пройдет в кинотеатре «Победа» с 9 по 13 октября. Зрителей ждут семь хитов московской программы: от музыкальных трипов в горячие точки и опусов клубной жизни до политических вечеринок. Например, фильм «Студия 54» перенесет зрителей в легендарный нью-йоркский клуб, а фильм «Берлинский фейсконтрольщик» расскажет о ночной жизни Берлина в 80-е годы. Помимо показов зрителей Beat Weekend также ждут встречи с городскими культурными героями и дискуссии, приуроченные к фильмам. Подробнее о фестивале: https://vpobede.ru/festivals/beat-weekend-2019

Цена билета: от 350 руб.