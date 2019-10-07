Рок-хиты с симфоническим оркестром

Если вы любитель рока, а именно таких групп, как «ДДТ», Nirvana, «Сплин», Metallica, «Король и Шут», Rammstein и многих других, то это событие точно придется вам по душе. Premier Orchestra и солисты ведущих оперных театров Санкт-Петербурга выступят на сцене ДКЖ с известными рок-хитами. Это будет тот случай, когда зрители просто не смогут усидеть на месте, а желание подпевать и двигаться пересилит все остальные! Одним словом: море драйва, энергии и, конечно, рока обеспечено каждому.

Ловим рок-волну 9 октября в ДКЖ. Начало в 19:00.

Цена билета: 1400–2600 руб.