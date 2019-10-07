Что там, выше неба? Это вопрос, который покрыт тайной, но так хочется узнать! Возможность прикоснуться к этой тайне, хотя бы на небольшую часть, есть. Большой новосибирский планетарий приглашает на «Космоночь в планетарии». Что в программе? Научно-популярные лекции, тематические мастер-классы, сеансы полнокупольных фильмов. Если погода не подведет, то будет работать башня Фуко, расположенная на территории планетария. Уточнить подробности можно по телефонам: 327-05-45, 247-77-07.