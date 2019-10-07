Новые русские бабки в Маяковском

Помните знаменитый творческий дуэт «Новые русские бабки»? Чаще всего их можно увидеть по телевизору — еще с 90-х годов, реже — на гастролях. Новосибирску повезло — «Новые русские бабки» отправились в гастрольный тур. За милыми бабулями скрываются опытные актеры Чванов и Касилов, они же Игорек и Сергунчик, а также Матрена и Цветочек. Мастера перевоплощений и просто гении юмора. Кстати, их гастрольная программа так и называется — «Ю. М. О. Р.». Что в этот вечер ждет зрителей? Яркие и современные шутки и, конечно, много смеха и эмоций!