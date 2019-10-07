Краснодарского юриста привлекают к административной ответственности за репост с символикой «Открытой России»

Прокуратура Западного округа Краснодара составила в отношении кандидата юридических наук Юлии Федотовой протокол о совершении административного правонарушения, сообщил “Ъ-Юг” адвокат Алексей Аванесян, документ передан в суд. Юрист Юлия Федотова, которая ранее участвовала в защите гражданских активистов в Краснодаре, подозревается в причастности к деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП РФ). По версии надзорного органа, госпожа Федотова поделилась ссылкой на страницу поэта Максима Дроздова с чтением его стихов, где в кадре присутствует символика «Открытой России».

В 2017 году в Краснодаре в отношении господина Дроздова было возбуждено уголовное дело о разжигании в его стихах ненависти и вражды к социальной группе «атеисты», в защите поэта принимала участие Юлия Федотова. Следствие не нашло в действиях Максима уголовного состава, в 2018 году он прочитал те же стихи на поэтическом вечере «Открытая капуста» в Краснодаре, при этом видео чтения стихов Максима Дроздова завершалось заставкой «Открытой России». По словам Алексея Аванесяна, поэт выложил видеозапись на собственной странице с социальной сети, по этому факту было возбуждено административное дело и прекращено по сроку давности, интересы Максима Дроздова в деле представляла Юлия Федотова, которая также поделилась ссылкой на видео чтения стихов на собственной странице. «Символика «Открытой России» в нашей стране не запрещена, перехода на страницу организации со страницы юриста нет. Мы намерены доказать необоснованность претензий прокуратуры», – заявил адвокат Алексей Аванесян.

Анна Перова, Краснодар