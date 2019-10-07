07 октября, понедельник
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Экскурсия по мэрии города Новосибирска

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Если вы далеки от политики, но хотели бы почувствовать себя депутатом городского совета, ни разу не были в мэрии, а видели ее только со стороны, то у вас есть шанс! Музей города Новосибирска решил проводить экскурсию по мэрии города Новосибирска и ее окрестностям. В рамках экскурсии «Власть народу!» можно увидеть редкую хронику Новосибирска ХХ века, прогуляться вместе с опытным экскурсоводом за пределами здания — через малоизвестный двор с выходом на улицу Щетинкина. Оказывается, раньше в этом дворике чинили обувь и заправляли машины.

Первая такая экскурсия уже состоялась 4 октября и собрала массу позитивных откликов. Следите за обновлениями, повторение точно состоится!

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