«Крошка енот» в Кукольном театре

А давно вы отправлялись в сказку? Если да, добро пожаловать в Кукольный театр на премьеру спектакля «Крошка енот». Коротко о сюжете: в волшебном сказочном лесу, где светлячки освещают дорогу, а зверята празднуют день рождения енота, есть голубой пруд. И там живет кто-то неизвестный и пугающий... Стоит замахнуться на него палкой, он машет палкой в ответ. Если начать корчить рожицы, он корчит еще более страшные… Но Енотику удалось подружиться с тем, кто сидит в пруду, и он готов поделиться своей тайной с маленькими зрителями. Не правда ли, здорово?

Вдохновляемся чудесами 11 и 12 октября в Новосибирском областном театре кукол. Начало в 11:00 и 13:30.

Цена билета: 150–200 руб.