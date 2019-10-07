Крупный лесной пожар на площади 9,5 га в Самарской области тушит авиация МЧС

Горение порубочных остатков и сухой травы началось в воскресенье в 36 квартале самарского лесничества в Волжском районе Самарской области. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«Общая площадь пожара составляет 9,5 га, из них площадь, пройденная огнем, составляет 9,4 га. Площадь активного горения – 0,1 га, пожар локализован»,– говорится в сообщении.

В ночь с воскресенья на понедельник стало известно о тлении сухой травы и валежника на площади 2 га в 1 км к югу от Калинки. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Предварительной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем. В тушении огня участвует авиация МЧС России: вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

В 57 квартале Самарского лесничества в ликвидации огня участвуют 238 человек и 49 единиц техники, из них от МЧС – 166 сотрудников и 26 единиц техники. В районе Калинки пожар тушат 200 человек и 36 единиц техники, из них от МЧС – 107 сотрудников и девять машин.

Георгий Портнов