Верховный суд Индии остановил вырубку деревьев в Мумбае

Верховный суд Индии постановил временно приостановить вырубку нескольких тысяч деревьев в одном из районов Мумбая (Бомбея), считающемся «зелеными легкими» этого густонаселенного города. До 21 октября суд намерен разобраться с правомерностью спровоцировавшей многотысячные демонстрации вырубкой деревьев под строительство новой ветки метро.

Своим решением Верховный суд дал надежду активистам и жителям пригорода Эйри, где в конце минувшей недели по указанию Mumbai Metro Rail Corporation и с разрешения властей штата Махараштра началась вырубка деревьев под строительство вагонного депо для будущей новой ветки метро. Согласно планам, в Эйри должно быть срублено 2,7 тыс. деревьев, построено депо и проведена часть третьей линии метро, поскольку существующие линии не справляются с нагрузкой в городе с 20-миллионным населением.

Активисты и местные жители уже давно протестовали против уничтожения лесов, аргументируя это тем, что без них и без того высокий уровень загрязнения воздуха станет критическим. А в этих лесах водятся редкие животные и птицы, которые лишатся привычных мест обитания. Кроме того, в Эйри действует крупное молочное хозяйство, созданное еще в конце 40-х годов прошлого века для поиска и внедрения передовых методов переработки и продажи молочной продукции населению Мумбая. И уничтожение лесов и повреждение земель подорвет работу хозяйства.

Однако все петиции, поданные в правительство штата Махараштра о признании Эйри охраняемой природной территорией, были отклонены. И 4 октября, когда работы по вырубке деревьев уже начались, Высокий суд штата отклонил очередные иски, что вызвало новую волну протестов с участием жителей Эйри, студентов, активистов. Участники протестов устраивали импровизированные баррикады, пытались помешать ведению работ на протяжении трех дней. Несколько десятков протестующих были задержаны полицией. Лишь обращение в Верховный суд с просьбой о вмешательстве в ситуацию, помогло остановить вырубку. Верховный суд призвал власти штата Махараштра не проводить вырубку до 21 октября, когда судьи соберутся на второе заседание по этому делу и изучат собранные к тому моменту дополнительные материалы. Кроме того, суд постановил освободить всех задержанных в ходе акций протеста людей.

Алена Миклашевская