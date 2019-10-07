Премьера в «Первом театре»

Московский драматург Мария Огнева написала эту историю специально для артистов «Первого театра», а опытный режиссер Павел Южаков очень живо и ярко воплотил ее на сцене! Спектакль, а точнее мюзикл, «Кавердрама. Внеклассная история» приятно удивит новосибирскую публику. Эта современная постановка рассказывает о команде талантливых молодых людей, которые готовятся к участию в популярном музыкальном шоу и, как следствие, сталкиваются с конкуренцией. Недопонимание и творческие амбиции подтачивают отношения влюбленных руководителей, и когда-то дружная команда разваливается на глазах. Не обойдется и без современных танцевальных хитов — мюзикл все-таки.

Смотрим новую постановку 10 и 11 октября в ДК «Прогресс». Начало в 19:00.

Цена билета: 500–1000 руб.