Вечер, посвященный Сергею Есенину

Известный поэт Сергей Есенин прожил всего 30 лет, но его поэзия одинаково близка представителям всех поколений. Темы для своего творчества он выбирал самые разные: о любви, войне, жизни, природе — и каждый раз очень точно, так, что его строки до сих пор хранятся в памяти миллионов поклонников. В этом году 3 октября — в 124-й день рождения поэта — во всей России прошли поэтические мероприятия. Не стала исключением и Областная научная библиотека, где новосибирские певцы и музыканты в уютной творческой обстановке поделилисьлюбимыми стихами поэта.