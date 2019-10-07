Вадим Самойлов в ДКЖ

Вадим Самойлов — создатель группы «Агата Кристи» — выступит на сцене ДКЖ с любимыми хитами миллионов слушателей. Вы не поверите, но в 2018 году исполнилось 30 лет со дня основания легендарной группы! Согласитесь, не мало? Что самое интересное, поклонники не перестают слушать любимые хиты и вдохновляться творчеством и сейчас. За годы существования группа «Агата Кристи» выпустила 10 альбомов, а десятки композиций успели стать по-настоящему народными.

Слушаем любимые хиты 12 октября в ДКЖ. Начало в 19:00.

Цена билетов: 1800–3800 руб.