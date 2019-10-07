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Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Главным архитектором Ростовской области назначили Игоря Далаксакуашвили

Новым главным архитектором Ростовской области стал Игорь Далаксакуашвили, сообщается на сайте регионального правительства.

Господин Далаксакуашвили окончил Ростовский Институт народного хозяйства по специальности «Экономика труда». С 1997 года работал в должности заместителя генерального директора «Ростовоблстройзаказчика». С 2000 по 2009 год занимал должность заместителя министра строительства архитектуры и ЖКХ Ростовской области. В 2009 году стал директором по развитию в ЗАО «Патриот» и курировал реализацию строительных проектов компании «Интеко» в Ростове и Краснодаре. В 2012 году он возглавил ЗАО «Патриот».

Напомним, 13 февраля этого года в сотрудники правоохранительных возбудили уголовное дело в отношении предыдущего главного архитектора Ростовской области Алексей Полянского. Его подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, архитектор якобы незаконно выдал разрешение на строительство здания в Ростове на улице Береговой, 8.

Дарья Голякова


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