В Краснодаре в суд передано уголовное дело в отношении адвоката

Судом в Краснодаре рассматривается уголовное дело в отношении адвоката, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ). Оно расследовалось СУ СКР по Краю. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники краевого управления ФСБ.

Как сообщили в следственном ведомстве, в июле 2018 года адвокат защищал мужчину, который обвинялся в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, защитник предложил одному из знакомых подзащитного дать ему 5,1 млн руб., якобы для дачи взятки представителям органа правосудия. За это адвокат обещал, что сможет добиться для обвиняемого наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

26 декабря 2018 года в одном из кафе Краснодара адвокат получил от заявителя 5,1 млн руб., где и был задержан оперативниками ФСБ.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Василий Хитрых