Brainstorm на сцене ДКЖ

Феномен этой группы в слиянии трех языковых культур: латышской, русской и английской. При этом родом музыканты из Восточной Европы — из Латвии. Здесь, в Новосибирске, они планируют что называется «вспомнить всё»: а именно пролистнуть и еще раз пережить самое яркие и любимые композиции. Вспомнить действительно есть что, существует группа уже 30 лет (год основания — 1989). За это время они успели выпустить 22 альбома, и что самое интересное — на разных языках.

Вспоминаем известные хиты 14 октября в ДКЖ. Начало в 19:00.

Цена билета: 1400–4050 руб.