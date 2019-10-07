Дело протоиерея Николая Стремского передано в Нижний Новгород

Материалы уголовного дела в отношении настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе переданы в Нижний Новгород. Об этом “Ъ-Волга” сообщили в пресс-службе прокуратуры Оренбургской области.

В сентябре Ленинский районный суд Оренбурга арестовал главу самой большой семьи в России, 55-летнего священника Николая Стремского до 12 ноября 2019 года. Он был задержан 23 сентября. Настоятель Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе обвиняется следственными органами СК РФ по Оренбургской области в изнасиловании (ч. 4 п.б. ст. 131 УК РФ), развратных действиях в отношении несовершеннолетних (ч. 3 ст. 135 УК РФ), а также в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ч. 3 ст. 156 УК РФ). Суд также арестовал дочь Николая Стремского Елену и ее супруга Михаила Щербакова до 12 ноября 2019 года. Они подозреваются в незаконном лишении человека свободы группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 пп. а, д, ж ст. 127 УК РФ.). Ранее Елена и ее супруг Михаил Щербаков ходатайствовали об их переводе под домашний арест.

Анастасия Юдина