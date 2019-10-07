Николай Цуканов ушел с поста министра спорта Ульяновской области

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов принял отставку министра спорта региона Николая Цуканова. Об этом он сообщил на аппаратном совещании региональном правительстве.

Николай Цуканов работал в нынешней должности с 25 сентября 2018 года. В конце сентября текущего года ульяновские СМИ сообщали, что чиновник был госпитализирован.

Николай Цуканов является выпускником Академии права и управления и Российского международного олимпийского университета. Ранее он возглавлял спортшколу по хоккею «Лидер» и участвовал в создании фитнес-индустрии в Ульяновской области.

Андрей Сазонов