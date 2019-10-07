Приставы закрыли самарское кафе из-за кишечной палочки

Суд постановил закрыть неназванное самарское кафе за нарушение требований к организации питания. Учреждение общепита опечатано на 14 суток. Об этом сообщает самарское региональное Управление федеральной службы судебных приставов.

«В пункте питания были отмечены нарушения по приему продовольственного сырья и пищевых продуктов, соблюдению правил личной гигиены и режима обработки производственного инвентаря, что привело к обнаружению в смывах бактерии группы кишечной палочки»,– говорится в сообщении.

Кроме того, на кухне кафе не был установлен отдельный стол и разделочный инвентарь для обработки сырой птицы. А на участке порционирования готовых блюд отсутствовала бактерицидная лампа. По этому факту было возбуждено исполнительное производство.

Георгий Портнов