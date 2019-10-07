Суд отказал в УДО экс-чиновнику мэрии Магнитогорска, осужденному за взятки

Копейский городской суд отказал бывшему начальнику управления муниципального заказа администрации Магнитогорска Никите Власову, осужденному за получение взяток, в условно-досрочном освобождении. Решение принято с учетом доводов прокуратуры, выступившей против освобождения экс-чиновника, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В апреле 2016 года Ленинский районный суд Магнитогорска приговорил Никиту Власова к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 5 млн руб. Установлено, что чиновник с апреля по июль 2015 года получил взятки на общую сумму более 1,8 млн руб. от представителя коммерческой организации за помощь в получении контрактов на поставку продуктов в муниципальные школы и детские сады.

Власов обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Не согласившись с этим, прокурор указал, что поведение осужденного в период отбывания наказания не свидетельствовало о его примерном поведении, он трижды получал взыскания, что в совокупности с непринятием мер к погашению штрафа (из 4,5 млн. рублей погашено 4,8 тыс. руб.) не создавало оснований для УДО.

Решение суда в законную силу не вступило.