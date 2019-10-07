Власти Петербурга могут получить право изымать земли под парки и скверы у владельцев

Комиссия по городскому хозяйству Законодательного собрания рекомендовала принять поправки в закон «О видах объектов регионального значения, подлежащих отображению на Генеральном плане Петербурга». Он предполагает включение в Генплан проектируемых зеленых зон площадью от 5 тыс. кв. м. Если документ будет одобрен, власти города смогут изымать эти участки у владельцев.

«Недвижимость и строительство Петербурга» сообщает, что поправки могут затронуть интересы застройщиков. Издание не исключает, что документ позволить отбирать у компаний участки из зон общественно-деловой или жилой застройки.