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UAZ PATRIOT AT

Журнал "Коммерсантъ Автопилот" от , стр. 32
Двигатель, тип бензиновый, R4
Объем двигателя, куб. см 2693
Максимальная мощность, л.с. при об/мин 150 при 5000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 235 при 2650
Трансмиссия 6AT
Привод полный
Максимальная скорость, км/ч 150
Расход топлива, л на 100 км 9,5–13,7
Дорожный просвет, мм 210
Цена в России, руб. от 1 034 000
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