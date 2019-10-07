Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по рейтингам «Уралкалия» до позитивного со стабильного. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщение агентства. Вместе с этим Moody's сохранило корпоративный рейтинг «Уралкалия» на отметке Ba2, рейтинг вероятности дефолта — на уровне Ba2-PD.

«Сегодняшнее изменение прогноза по рейтингу „Уралкалия“ на позитивный и подтверждение его рейтингов прежде всего отражают продолжающееся снижение долговой нагрузки компании и снижение соотношения скорректированного долга к EBITDA до 3.2х за 12 месяцев, закончившихся в июне 2019 года, с 4.7х в 2017 году и 5.8х в 2016 году»,— говорится в сообщении.

Агентство ожидает, что высокий уровень прибыльности и генерирование стабильного денежного потока при сохранении стабильных рыночных условий позволит компании продолжить снижение уровня долга до 3.0х и ниже в следующие 1–1,5 года. Прогнозируемый рост инвестиций будет полностью компенсирован сильным внутренним денежным потоком и достаточной гибкостью капитальных затрат.

Ранее компания сообщила, что планирует увеличить производственные мощности к 2025 году до 15 млнтонн хлористого калия в год. В случае принятия к 2023 году решения о реализации второй стадии Половодовского калийного проекта производственные мощности «Уралкалия» могут вырасти до 17,8 млн тонн в год к 2030 году, отмечали в компании.