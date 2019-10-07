07 октября, понедельник
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

события

Moody's улучшило прогноз по рейтингам «Уралкалия» до позитивного

Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по рейтингам «Уралкалия» до позитивного со стабильного. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщение агентства. Вместе с этим Moody's сохранило корпоративный рейтинг «Уралкалия» на отметке Ba2, рейтинг вероятности дефолта — на уровне Ba2-PD.

«Сегодняшнее изменение прогноза по рейтингу „Уралкалия“ на позитивный и подтверждение его рейтингов прежде всего отражают продолжающееся снижение долговой нагрузки компании и снижение соотношения скорректированного долга к EBITDA до 3.2х за 12 месяцев, закончившихся в июне 2019 года, с 4.7х в 2017 году и 5.8х в 2016 году»,— говорится в сообщении.

Агентство ожидает, что высокий уровень прибыльности и генерирование стабильного денежного потока при сохранении стабильных рыночных условий позволит компании продолжить снижение уровня долга до 3.0х и ниже в следующие 1–1,5 года. Прогнозируемый рост инвестиций будет полностью компенсирован сильным внутренним денежным потоком и достаточной гибкостью капитальных затрат.

Ранее компания сообщила, что планирует увеличить производственные мощности к 2025 году до 15 млнтонн хлористого калия в год. В случае принятия к 2023 году решения о реализации второй стадии Половодовского калийного проекта производственные мощности «Уралкалия» могут вырасти до 17,8 млн тонн в год к 2030 году, отмечали в компании.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

приложение

Партнерский проект

интервью

Профиль пользователя