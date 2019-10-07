Экс-глава бюро медико-социальной экспертизы получила более восьми лет колонии

В Кемеровской области бывший руководитель бюро ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Кемеровской области» Министерства труда РФ (филиал в Прокопьевске) осуждена на восемь лет и шесть месяцев лишения свободы и штрафу 4 млн руб. Она признана виновной в получении взятки за незаконное установление и продление инвалидности. На основании этих документов начислялись и выплачивались государственные пенсии по инвалидности. Свою вину подсудимая признала.

Установлено, что экс-глава бюро совершила 35 преступлений, связанных с получением взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ), 11 преступлений, предусмотренных пунктом «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору), а также 25 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Суд применил к осужденной отсрочку отбывания наказания до 2028 года – до достижению ребенком 14-летнего возраста.

Оксана Павлова