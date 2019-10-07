Среднему жителю Ростова для счастья достаточно зарплаты 200 тыс. рублей в месяц

Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди жителей 449 населенных пунктов по их зарплатным ожиданиям, сообщает пресс-служба сервиса. У респондентов спрашивали: «Сколько денег в месяц достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?» Из результатов опроса следует, что среднему жителю Ростова для счастья нужно зарабатывать 200 тыс. руб. в месяц. По этому показателю город занял третье место среди городов с населением более 500 тыс. человек.

Выше всего стоимость счастья у москвичей — 212 тыс. руб. в месяц. На втором месте Владивосток 205 тыс. руб. Меньше всего же денег для счастья нужно жителям Кирова (120 тыс. руб.) и Оренбурга (115 тыс. руб.).

Среднему жителю России необходимо 161 тыс. руб. в месяц, чтобы быть счастливым. При этом в 2018 году для счастья россиянам было достаточно в среднем 159 тыс. руб., в 2017 году — 184 тыс. руб., а 2016 году — 175 тыс. руб.

Дарья Голякова