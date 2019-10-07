Жителю Березовки увеличат срок за оскорбление судьи

СУ СКР по Пермскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя села Березовка, обвиняемого в оскорблении судьи.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР, установлено, что 8 мая 2019 года в селе Березовке приговором суда местный житель был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Во время оглашения приговора подсудимый выкрикнул оскорбления в адрес судьи.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Максимальная санкция по этой статье УК РФ предусматривает штраф в размере до 200 тыс. руб., либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.