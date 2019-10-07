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На Урале разбился парашютист

Сегодня, 7 октября, во время тренировочного прыжка с вертолета Ми-8 с высоты 800 метров погиб парашютист. ЧП произошло в селе Логиново Белоярского района.

Прыжок стал для парашютиста 35-м. Мужчина, по предварительным данным, работал фельдшером в Екатеринбурге, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.

«Предварительно, причиной ЧП могло стать то, что не раскрылся основной парашют, а запасной мог зацепиться за шею и тоже не раскрылся. Представители МВД проверяют, кто при подготовке полета отвечал за инструктаж, проводился ли он, не были ли нарушены меры безопасности при организации прыжков», — Валерий Горелых.

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