«Ростовский порт» зимой планирует перевалить 453 тыс. тонн грузов

В период зимней навигации АО «Ростовский порт» в планирует перевалить 453 тыс. т грузов, сообщает ИАА «ПортНьюс» со ссылкой на генерального директора предприятия Павла Швацкого.

Обработать этот объем грузов планируется на первом, втором и четвертом грузовых районах порта. В частности, выше моста, на первом и втором грузовых районах стивидорная компания планирует перевалить 303 тыс. т грузов, на четвертом грузовом районе – 150 тыс. т.

В номенклатуре запланированных грузов преобладает уголь с объемом 300 тыс. т и зерновые - 50 тыс. т. Кроме того, «Ростовский порт» намерен обработать 103 тыс. т. импорта. Итоговые показатели во многом будут зависеть от гидрометеорологических условий и организации ледокольных проводок в случае холодной зимы.

Дарья Голякова