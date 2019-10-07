Сбербанк кредитовал на 1 млрд рублей застройщика ГК «Ленстройтрест»

Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» открыл застройщику ГК «Ленстройтрест» кредитную линию на сумму более 1 млрд рублей сроком на 3,5 года. Девелопер намерен вложить эти средства в строительство второй и третьей очередей ЖК «IQ Гатчина» в Ленобласти, полностью сдать которые планируется до конца 2021 года.

Как сообщили в Северо-Западном банке Сбербанка, в целом за девять месяцев текущего года кредитный портфель финансовой организации в строительной отрасли вырос на 6% — до 183,9 млрд руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Сбербанк кредитовал на 16,8 млрд руб. другого застройщика в Петербурге — АО «Эталон ЛенСпецСМУ».