Экс-начальник Свердловского ГУ Минюста РФ переведен в Новосибирскую область

Бывший начальник ГУ Минюста РФ по Свердловской области Дмитрий Павин возглавил новосибирское главное управление министерства. Сообщение о его встрече с главой Новосибирской области Андреем Травниковым опубликовано на сайте правительства региона. На встрече также присутствовали первый заместитель губернатора Юрий Петухов и вице-премьер Новосибирской области — министр юстиции региона Наталья Омелехина.

Дмитрий Павин родился в Свердловске, окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция». С июля 2002 года проходит службу в органах юстиции, с октября 2014 года — начальник ГУ Минюстиции РФ по Свердловской области. В октябре этого года назначен начальником управления по Новосибирской области. В Свердловской области его обязанности с октября исполняет Наталия Тонкушина.