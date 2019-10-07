«Квадра» направила более 1,6 млрд рублей на подготовку к отопительному сезону в Курске, Орле и Воронеже

Генерирующая компания «Квадра» направила 1,64 млрд руб. на подготовку к отопительному сезону в Воронеже, Курске и Орле. Об этом сообщает пресс-служба компании. В теплоэнергетический комплекс Воронежа компания инвестировала более 700 млн руб., в том числе 329 млн руб. было направлено на объекты, принятые в рамках концессионного соглашения. Было реконструировано и отремонтировано генерирующее оборудование и котельные, заменено более 37 км магистральных тепловых сетей облцентра (из них 19,3 км сетей, принятых в этом году в концессию).

На подготовку к отопительному сезону в Курске 320 млн руб. направили на создание необходимого запаса резервного топлива, ремонт генерирующего оборудования теплостанций, а также замену 8,7 км теплосетей.

В Орловской области на подготовку к отопительному сезону было потрачено 620 млн руб. Эти средства пошли на ремонт и реконструкцию оборудования Орловской ТЭЦ и Ливенской ТЭЦ, а также замену почти 8 км тепловых сетей облцентра.

Валерия Розбот