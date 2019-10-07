Мнение жителей региона будет учтено при реализации нацпроекта БКД

Глава Новосибирской области потребовал от правительства региона учитывать мнение населения в ходе реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В частности, речь идет о ситуации с объектами БКД 2.0 в Бердске и Искитиме.

«Накануне появилась информация о том, что жители обеспокоены техническими решениями, которые применялись при ремонте и реконструкции отдельных улиц и дорог по программе БКАД. В частности, в Бердске жители частных домов по улице Тимирязева обеспокоены тем, что их участки будет подтапливать после завершения реконструкции из-за того, что не организовано водоотведение. В Искитиме жители улицы Юбилейной встревожены тем, что новый пешеходный переход, построенный в рамках реконструкции, не отвечает требованиям безопасности и является потенциальным местом концентрации ДТП. Наши коллеги из городов заверяют, что все соответствует параметрам нацпроекта»,— отметил Андрей Травников. Губернатор поручил министру транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолию Костылевскому наладить конструктивный диалог с жителями, а также найти в случае необходимости дополнительные решения, обеспечивающие комфорт и безопасность реализуемых в рамках национального проекта дорожных объектов.

По информации министерства, в Бердске на улице Тимирязева стоки воды и ливневая канализация находится за рамками объекта реконструкции, но за счет средств местного муниципалитета необходимые работы будут проведены в ближайшее время. В Искитиме у жителей есть опасения, что из-за уклона дороги машины в зимнее время не будут успевать останавливаться перед переходом из-за гололеда, что делает особо важным вопрос качественного зимнего содержания дорожного покрытия. Недочеты работы глава региона потребовал устранить.