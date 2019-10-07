Депутаты Самарской области предлагают отнести древесные отходы и листву к ТКО

Комитет Самарской губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды решил направить обращение в Росприроднадзор для уточнения порядка применения законодательства по вывозу отходов от опиловки деревьев и опавшей листвы. Также депутаты хотят услышать мнение о необходимости внесения в законодательство этих понятий в качестве твердых коммунальных отходов (ТКО).

«Региональный оператор говорит, что спил деревьев и листва не относится к ТКО, а у управляющих компаний нет денег на эту работу. Поэтому нужно направить обращение в Росприроднадзор, для того, чтобы понять, к какому классу относятся эти отходы. Прокуратура считает, что эти отходы входят в ТКО. В Тольятти около домов завалено опилками деревьев, листвой, которые никто не вывозит. Мы реально видим проблему»,– пояснил заместитель профильного комитета Денис Волков.

Депутат губдумы Михаил Матвеев предположил, что дешевле будет оставить эту работу управляющим компаниям: «Регоператор скажет: „Вовремя отменили тариф , мы в него и это включим, и будет тариф в пять раз больше“. В бытовом понимании ТКО связано с жизнедеятельностью человека в его жилом помещении».

В конце прошлой недели Самарский областной суд отменил приказ регионального министерства энергетики и ЖКХ об установлении тарифа за вывоз отходов, который истцы посчитали завышенным. Регоператор по обращению с ТКО намерен обжаловать решение суда..

Ани Айвазян