АО «БЭСК» провело серию интеллектуальных игр для школьников Башкирии

Команда «Юнармейцы» из 82-й уфимской гимназии – победители «БЭСК-ринга»

4 октября в уфимском лицее №161 в рамках фестиваля «Система Fest» в Башкирии состоялась интеллектуальная игра «БЭСК-ринг» для школьников 9-10 классов.

В основе викторины – вопросы на эрудицию, знание логики, основ физики, электротехники и правил электробезопасности. В ней приняли участие 20 команд, представляющих учреждения среднего образования всех районов г. Уфы. Специально для них были приготовлены разноплановые задания, за правильные ответы на которые присуждались очки. В результате больше всего очков набрала команда «Юнармейцы» из 82-й гимназии. В итоге они выиграли главный приз – 10 ноутбуков на общую сумму 350 тыс. рублей для обеспечения компьютерного класса своей гимназии. Второе место завоевали ребята из команды «Потенциал» (лицей №153), третье место досталось команде «Реактиваторы» (лицей №161). Все победители и призеры были поощрены подарочными сертификатами в интернет-магазин.

Организатором игры «БЭСК-ринг» выступила Башкирская электросетевая компания. Фестиваль «Система Fest» организован благотворительным фондом «Система» при поддержке Правительства Республики Башкортостан. Он проходит с 29 сентября по 10 октября. Гостями фестиваля стали жители пяти городов региона (Уфа, Мелеуз, Благовещенск, Ишимбай, Бирск), в каждом из которых прошли игры «БЭСК-ринг» среди местных школьников. Помимо этого, фестиваль включает в себя большую культурно-просветительскую программу с посещением музеев, выставок, мобильного планетария, театральным представлением, полезными тематическими лекциями и мастер-классами.