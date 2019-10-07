Экс-мэр Горно-Алтайска получил условный срок за мошенничество и превышение полномочий

В Республике Алтай завершился суд над экс-мэром Горно-Алтайска Виктором Облогиным. Как рассказали в региональном управлении СКР, которое занималось расследованием дела, бывший градоначальник признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения (ч.4 ст.159 УК РФ) и превышении полномочий (ст.286 УК РФ), суд назначил ему четыре года условно.

Под следствием Виктор Облогин оказался летом 2016 года. Ему предъявили обвинение в хищении у муниципалитета Toyota Land Cruiser стоимостью 1,5 млн руб. и превышении должностных полномочий, повлекших причинении бюджету ущерба более чем на 100 млн руб. По версии силовиков, чиновник незаконно предоставил муниципальные гарантии ООО «Управляющая компания «Центральная»» на сумму не менее 120 млн руб. Как указывается в материалах следствия, свои обязанности перед контрагентами «Центральная» не выполнила. Во исполнение гарантий с мэрии на основании исполнительных листов взыскан долг в размере около 107,5 млн руб.

В 2016 года по ходатайству правоохранителей чиновник, руководивший 60-тысячным Горно-Алтайском почти четверть века, был отстранен судом от занимаемой должности и отправлен под домашний арест. «Единая Россия» приостановила его членство в партии. С обвинением Виктор Облогин не согласился. Свое уголовное преследование он называл «политическим заказом».

Константин Воронов