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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Турпоток в Нижегородскую область возрос почти в три раза

Главным фактором роста в 2018 году стало проведение матчей Чемпионата мира по футболу.

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Туристический поток в Нижегородскую область увеличился почти в три раза и составил 2 750 тысяч человек в год.


Об этом глава региона Глеб Никитин сообщил на совете округа в Казани, где обсуждалось развитие внутреннего туризма в Привольжье.

Губернатор обозначил основные точки роста туризма в Нижегородской области и назвал перспективные направления работы. Это, к примеру, паломнический туризм в Дивеево, Арзамас и Саров.

Важным направлением Глеб Никитин считает развитие инфраструктуры речного круизного туризма. Речь идет о создании 14 так называемых «круизных центров», о берегоукреплении, углублении дна, установке дебаркадеров и пассажирских павильонов. По словам губернатора, успех «Валдаев» на Волге превзошёл все ожидания.

Глеб Никитин также отметил, что нижегородские судостроительные заводы готовы к исполнению заказов любой сложности, напомнив о спуске на воду на «Красном Сормове» круизного лайнера «Мустай Карим» 15 сентября этого года.

Напомним, что важнейшим фактором, обеспечившим повышение туристического потока в Нижний Новгород в 2018 года стало проведение в городе матчей Чемпионата мира по футболу.

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