Строительство гандбол-арены и реконструкцию Дворца спорта в Ростове завершат в 2023 году

Завершить строительство гандбол-арены и реконструкцию Дворца спорта в Ростове намерены в 2023 году, сообщил губернатор области Василий Голубев в эфире канала «Матч-ТВ».

В интервью губернатор отметил, что Ростов-на-Дону станет одним из организаторов чемпионата Европы по гандболу 2024 года — в городе планируют провести предварительные матчи чемпионата. Для этого необходимо подготовить в городе гандбольную инфраструктуру. «Ставим задачу, чтобы и строительство новой арены, и реконструкция имеющегося Дворца спорта были завершены в 2023 году. Чтобы провести реконструкцию, мы должны будем вложить сюда 1,5 млрд руб.»,— сказал господин Голубев.

Матчи чемпионата Европы 2024 года будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Ростов-на-Дону и Краснодаре. Чемпионат пройдет с 28 ноября по 15 декабря. Страна-хозяйка турнира должна быть утверждена исполкомом ЕГФ 21 ноября 2019 года.

Кристина Федичкина