Ростовская область оказалась на втором месте в России по числу профессий с дефицитом кадров

По результатам исследования компании HeadHunter Ростовская область заняла второе место среди регионов по количеству профессий с дефицитом кадров, сообщает пресс-служба макрорегиона Юг компании. В список попали 25 профессий, в числе которых шлифовщик, риелтор, швея, врач, охранник, монтажник, агроном и конструктор.

Первое место по числу дефицитных профессий заняла Ленинградская область. Там дефицит отмечается в 15 из 25 попавших в анализ профессиях. В Ростовской области таких насчитали 13.

«Самой дефицитной в Ростовской области оказалась профессия шлифовщика. Отмечен острый дефицит кадров в сфере медицины и фармацевтики, а также в сфере рабочего персонала, особенно по сравнению с такими высококонкурентными сферами, как госсектор или искусство», - говорится в сообщении.

Согласно исследованию, наиболее распространенной дефицитной профессией в России является врач. Таких специалистов не хватает в 64 регионах из 75, попавших в анализ.

Дарья Голякова