На отложенное голосование в Чернушке выдвинулись семь кандидатов

Завершилось выдвижение кандидатов на отложенное голосование по одномандатному округу №20 думы Чернушинского городского округа. По информации ГАС «Выборы», на депутатский мандат претендуют семь человек: экс-глава Чернушинского городского округа Иван Ратегов (самовыдвиженец), бывший председатель земсобрания Чернушинского муниципального района Сергей Крылов (самовыдвиженец), директор ООО «Внешнее благоустройство» Сергей Борисов (самовыдвиженец), пенсионерка Екатерина Глумова (КПРФ), замдиректора по экономике, финансам и правовым вопросам ООО «ЭнергоИнвест» Дмитрий Галашов («Единая Россия»), безработный Семен Деулин (ЛДПР) и пенсионер Николай Аксентьев («Российский объединенный трудовой фронт). Пока статусом зарегистрированного кандидата обладает только господин Ратегов.

Напомним, выборы по округу №20 были признаны несостоявшимися, так как Иван Ратегов остался единственным кандидатом. Его оппонент Сергей Крылов отказался от участия в выборах, так как считает, что господин Ратегов «не должен быть депутатом». Отложенное голосование состоится 1 декабря.