Двух амурчанок оштрафовали за распространение фейковых новостей

Двух жительниц Амурской области оштрафовали на 15 тыс. руб. за распространение в WhatsApp фейковых новостей в момент чрезвычайной ситуации.

В августе во время масштабного наводнения в Амурской области в социальных сетях появилась информация о том, что в одном из сел Мазановского района из-за подтопления почва заражена цианидом. Информацию проверили специалисты амурского управления Росприроднадзора. Они установили, что концентрация цианидов в почве на территории сел Мазановского района не превышает норму.

Полиция воспользовалась свежим законом о «фейковых новостях», принятым в марте 2019 года. Сотрудники мазановского отдела МВД возбудили административное дело по факту распространения заведомо недостоверной информации, способной вызвать панику у граждан во время ЧС (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ). Личности двух жительниц Приамурья, которые распространяли ложную информацию через мессенджеры, установили сотрудники регионального управления ФСБ. Подробности расследования силовики не разглашают.

Дело рассматривал Селемджинский районный суд. Он признал женщин виновными, каждой назначен штраф в размере 15 тыс. руб., сообщили в пресс-службе управления МВД по Амурской области.

О законе читайте в публикации “Ъ” «Совет федерации проголосовал против "оранжевой свистопляски"».

Елена Васильева, Благовещенск