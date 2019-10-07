В Екатеринбурге после реконструкции открыли набережную Исети за 154 млн рублей

В Екатеринбурге открыли набережную Исети в районе улиц Малышева и Куйбышева. На реконструкцию было потрачено около 154 млн руб. из областного и федерального бюджетов. Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, реконструкция осуществлялась в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

За время реконструкции был укреплен берег реки, установлено освещение, проложены гидроизоляционные пешеходные дорожки, на которых после дождя и снега не будет оставаться луж. Так же на набережной были установлены зоны отдыха, детская площадка, летняя концертная площадка и парк научный развлечений под открытым — участок с конструкциями, демонстрирующими законы физики.

Всего в 2019 году в 50 муниципалитетах региона благоустроят 70 дворов и 56 общественных территорий на общую сумму более 2 млрд руб. Реконструкции уже были завершены в Арамили, Нижнем Тагиле, Верхней Салде, Ивледи, Карпинске, Невьянске и Нижней Туре.

Анастасия Реутова