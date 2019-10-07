На Дону директору школы присудили компенсацию 100 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование

Ростовский областной суд постановил выдать директору большеремонтненской средней школы 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование, сообщает пресс-служба суда.

Уголовное дело в отношении директора было возбуждено в июле 2018 года, ее подозревали в присвоении 10,3 тыс. руб (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Педагогу с сорокалетним стажем работы назначили подписку о невыезде и надлежащем поведении. В феврале 2019 года Ремонтненский районный суд оправдал женщину, за ней было признано право на реабилитацию.

После этого директор обратилась в суд с иском к Министерству финансов РФ о компенсации морального вреда на сумму 800 тыс. руб. В иске было сказано, что из-за необоснованного уголовного преследования у женщины ухудшилось здоровье, она утратила социальные связи и доверие коллег, потеряла возможность содержать семью. Ремонтненский райсуда 2 июля взыскал пользу директора 40 тыс. руб. (по 250 руб. за каждый день незаконного применения меры пресечения).

Судебная коллегия по гражданским делам Ростовского областного суда не согласилась с выводами нижестоящего суда. «Коллегия пришла к выводу, что незаконное уголовное преследование и избранная мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении существенно отразились как на профессиональной деятельности Т., так и на жизнедеятельности в целом, и явились психотравмирующим фактором, повлекшим репутационные потери»,— сказано в сообщении. Судебная коллегия посчитала необходимым изменить размер компенсации морального вреда до 100 тыс. руб. Решение вступило в законную силу.

Кристина Федичкина