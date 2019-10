Encore Fitness представляет новую рекламную кампанию

Encore Fitness празднует три года с момента открытия: к этой дате был подготовлен видео-проект, главная идея которого — показать атмосферу и настроение клуба Encore через танец, музыку и харизму главных героев.

«Традиционно для кампаний Encore — это видео под слоганом The way I’m meant to be — Я такой, каким должен быть. Это видео о характере и красоте, о мотивации, о заряде скрытой энергии и молодости в каждом из нас. На этот раз — языком современной хореографии» — сообщает в официальном релизе компании Александр Грачев, директор по маркетингу Encore Fitness.

Сеть Encore Fitness была основана Ириной Кутьиной в 2016 году и позиционируется как новое поколение фитнес-клубов премиум-класса. На данный момент сеть включает в себя два проекта — флагман в Москва-Сити и второй клуб в районе Ясенево. На 2020 год запланировано открытие клубов на Ходынском поле, а также новые проекты в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.