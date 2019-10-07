Совет Европы нашел серьезные нарушения прав человека в психиатрической клинике Казани

Делегация Совета Европы обнаружила серьезные нарушения прав человека в психиатрических клиниках Казани, Волгограда и Саратова. Отчет о посещении учреждений опубликован на сайте организации.

В частности, в казанской клинике применяли электрошоковую терапию без анестезии для больных с диагнозом «Острая шизофрения», 28 ВИЧ-инфицированных пациентов не получали необходимые препараты. Кроме того, делегация обратила внимание на жестокое обращение с пациентами: больных могут подвергать беспрерывной четырехточечной фиксации в изоляторе на несколько дней, а медперсонал применяет физическую силу по отношению к пациентам.

Также в клинике наблюдаются нехватка персонала и переполненность пациентами. В некоторых случаях размещение пациентов не отвечает санитарным нормам и правилам, поскольку на одну койку приходится от 4 до 7 кв. м вместо положенных 6 кв. м.

"Ъ-Казань"