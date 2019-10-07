В Невинномысске после реконструкции открылся спорткомплекс «Олимп»

После масштабной реконструкции в Невинномысске открыли спортивный комплекс «Олимп», сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края. Ремонтно-восстановительные работы проведены в рамках реализации трехстороннего соглашения, подписанного в 2017 году между Правительством края, администрацией города и ОАО «МХК "Еврохим"». Стоимость работ составила 380 млн руб. В результате ремонта было увеличено число залов спорткомплекса — с пяти до восьми. Добавились помещения для занятий боксом, хореографией, настольным теннисом.

«То что здесь было три года назад не идет ни в какое сравнение с нынешним "Олимпом". Будем и дальше развивать спорт в городе, строить новые спортивные объекты»,— передает пресс-служба слова главы Невинномысска Михаила Миненкова.

В следующем году на базе спорткомплекса планируют открыть 12 групп по адаптивной физической культуре и спорту для людей с ограниченными возможностями здоровья. Занятия в оздоровительных группах будут бесплатными.

Дарья Голякова