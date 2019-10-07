Росбанк представил L’Hermitage Wealth Management Club – эксклюзивный клуб для состоятельных клиентов, который станет новым этапом в развитии private banking в Росбанке.

Росбанк представил L’Hermitage Wealth Management Club – эксклюзивный клуб для состоятельных клиентов, который станет новым этапом в развитии private banking в Росбанке. Таким образом, Росбанк L’Hermitage Private Banking становится полноценной частью Societe Generale Private Banking – ведущего международного игрока, присутствующего в 15 странах и обладающего общепризнанной экспертизой в управлении благосостоянием, инвестиционном консультировании и структурных продуктах.

L’Hermitage Wealth Management Club предложит клиентам решения и продукты группы Societe Generale в новом формате – advisory (программы инвестиционного консультирования). Основной акцент будет сделан на индивидуальных решениях, учитывающих цели и задачи клиентов. Все решения будут отобраны специалистами центров экспертизы Группы по всем классам активов с фокусом на структурные продукты и инвестиционные фонды.

Росбанк был одним из первых банков в России, которые начали развивать обслуживание состоятельных клиентов. В 2008 году Росбанк стал частью группы Societe Generale, традиционно сильного игрока на рынке private banking, получив доступ к международной экспертизе. В 2017 году Росбанк обновил подход в области обслуживания VIP-клиентов с учетом накопленного опыта и ведущих позиций группы Societe Generale в России. Как результат, за последние два года количество клиентов и объемы активов под управлением L'Hermitage увеличились более чем в 1,5 раза.

«Private banking – особый бизнес для любого банка. Работа в этом сегменте является определенным показателем зрелости продуктов и услуг банка, его команды, свидетельством его безупречной репутации и устойчивости его позиций. Мы видим, что сегодня клиенты стремятся концентрировать свои активы в двух основных банках, при этом критерий надежности банка для них является основным. Мы, как банк наивысшей категории надежности, подтвержденной российскими и международными кредитными рейтингами, хотим быть банком первого выбора для клиентов, поскольку способны предоставить нашим клиентам уникальные решения, в том числе с использованием экспертизы группы Societe Generale.

Запуск L’Hermitage Wealth Management Club в партнерстве с Societe Generale Private Banking – это еще один индикатор долгосрочных стратегических целей группы в России. Мы уверены, что это позволит нам существенно усилить наш бизнес и обеспечить динамичный рост на следующие годы, успешно конкурировать с другими участниками и увеличить нашу рыночную долю. Наша цель – в перспективе 3-х лет войти в ТОП-3 игроков на рынке private banking в России, которых выбирают клиенты», – отметил заместитель председателя правления Росбанка, руководитель L’Hermitage Private Banking Улан Илишкин.

Создание L’Hermitage Wealth Management Club анонсировали председатель правления Росбанка Илья Поляков, глава Wealth Management Solutions Societe Generale Private Banking Оливье Пакалан, заместитель председателя правления Росбанка, руководитель L’Hermitage Private Banking Улан Илишкин, старший вице-президент Росбанка Дмитрий Енуков. Мероприятие прошло на площадке нового VIP-отделения «Золотая миля» на Пречистенской набережной, которое должно стать точкой притяжения для самых взыскательных клиентов.