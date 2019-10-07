Прокурор Татарстана попросил 20 лет колонии для обвиняемого в убийстве в центре Казани

В Верховном суде Татарстана начались прения сторон по уголовному делу об убийстве в центре Казани. Как передает ИА «Татар-информ», прокурор республики Илдус Нафиков, выступающий гособвинителем, попросил 20 лет колонии строгого режима для 56-летнего Рината Раимджанова, обвиняемого в убийстве, покушении на убийство и незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

По мнению гособвинителя, господин Раимджанов совершил умышленное убийство: он заранее подготовился, зарядил свой пистолет и взял его с собой. Он сам стал инициатором нападения, а его действия нельзя квалифицировать как превышение обороны или как действия, совершенные в состоянии аффекта.

Напомним, что инцидент произошел вечером 25 декабря прошлого года. Обвиняемый с пистолетом в руках подошел к иномарке на улице Островского и через стекло выстрелил в плечо знакомому мужчине. Последний вышел из машины и схватил злоумышленника за руку, чтобы его обезоружить. Однако, обвиняемый выстрелил потерпевшему в голову. Затем он трижды выстрелил в незнакомца, также находившегося в машине. Пули попали в брюшную полость и левое бедро. Вскоре злоумышленник скрылся с места ЧП.

Раненный в голову потерпевший через несколько дней скончался в больнице. Им оказался владелец сети ломбардов и ювелирной мастерской 45-летний Ришат Садыков. Другой пострадавший Сергей Мазанов, который был другом покойного, остался жив благодаря своевременной медицинской помощи. По данным следствия, обвиняемый совершил преступление на почве личных неприязненных отношений.

Только в мае этого года злоумышленника удалось задержать. Им оказался Ринат Раимджанов. Следствие считает, что он был членом ОПГ «Тукаевские».

"Ъ-Казань"