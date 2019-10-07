Gulagu.net сообщило о новых фактах издевательств над осужденными ИК-9

Основатель социальной сети Gulagu.net Владимир Осечкин написал письмо руководителям региональных СУ СКР и прокуратуры, а также директору ФСИН РФ. В нем он утверждает, что заключенный ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю залез на территории колонии на вышку с камерой наблюдения и потребовал вызвать прокурора, угрожая, в противном случае, совершить самоубийство.

По версии господина Осечкина, в отношении осужденного по фамилии Мамаев были совершены насильственные действия, после чего стали вымогать деньги и избивать.В письме он просит организовать по данному факту доследственную проверку, обеспечить заключенному личную неприкосновенность и безопасность.

«Также прошу пресечь массовые унижения и кастовое деление в ФКУ ИК-9 ГУФСИН по Пермскому краю», - указывается в письме.

Ранее в СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело в отношении двоих заключенных, которые совершили насильственные действия сексуального характера в отношении другого. А на минувшей неделе в следственном управлении было возбуждено дело о халатности со стороны неустановленных сотрудников ИК-9.