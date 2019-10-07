На Ставрополье экс-главу Левокумского района и его сына осудили за взяточничество

Бывшего главу администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края Николая Напханюка признал виновным в покушении на получение взятки (ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий, (ч. 1 ст. 286 УК РФ), а его сына Евгения Напханюка осудили за покушение на посредничестве во взяточничестве (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Суд установил, с сентября 2014 по март 2015 года чиновник неоднократно требовал у исполнительного директора ООО «Первая Ставропольская Агроперерабатывающая Корпорация» взятку в размере более 3,8 млн руб. за выдачу разрешения на строительство на земельном участке, расположенном в границах села Левокумского. Деньги он просил перечислить их на счет ЗАО «Октябрьский», гендиректором которой является его сын.

Евгений Напхаюк выступал в роли посредника в получении взятки и изготовил заведомо ложные финансовые документы о якобы имевшейся у ООО «Первая Ставропольская Агроперерабатывающая Корпорация» задолженности перед ЗАО «Октябрьский» и предоставил их для оплаты исполнительному директору ООО «Первая Ставропольская Агроперерабатывающая Корпорация». В феврале 2015 года Напханюк-старший сообщил исполнительному директору ООО «Первая Ставропольская Агроперерабатывающая Корпорация», что ограничит ему доступ к земельному участку, если тот не заплатит. Директор компании отказался передавать взятку и обратился в УФСБ России по региону.

Кроме того, в феврале 2015 года чиновник безвозмездно передал в собственность ЗАО «Октябрьский» земельные участки, стоимостью 4,6 млн руб.

Суд приговорил Николая Напханюка к штрафу 3,5 млн руб., а его сына Евгения оштрафовал на 1,5 млн руб.

Дарья Голякова