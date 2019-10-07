Член ОПГ получил условный срок за махинации на 1,1 млрд рублей

Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор по уголовному делу о крупном мошенничестве. Член ОПГ Александр Булатов признан судом виновным в совершении преступления по пп. а и б ч.3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов). Он приговорен к пяти годам условно с испытательным сроком четыре года.

Как установил суд, в период с весны 2014 по декабрь 2015 года Булатов совершал банковские операции от имени ООО «Простор» и незаконно вывел за пределы РФ более 1,13 млрд руб.

Вину Александр Булатов признал частично.