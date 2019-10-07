Каждый пятый нижегородец работает неофициально

Более 20 процентов нижегородцев, принявших участие в социологическом опросе, проведенном НИИ проблем социального управления, заявили, что работают без оформления трудовых отношений.



Опрос показал, что официально оформленную договором основную работу имеют 52 процента респондентов. При этом только 18 процентов опрошенных имеют на руках бессрочный трудовой договор, 11,5 процентов работают по срочному договору, и более 22 процентов — по договору подряда.

6,5 процентов признались, что перебиваются разовыми заработками, и более 15 процентов сообщили, что вообще не работают. Однако, как поясняют организаторы опроса, речь не идет о скрытой безработице, поскольку основное число респондентов, заявивших об отсутствии у них работы, приходится на молодежную группу, в которой широко представлены студенты, и на старшие возрастные группы, то есть на пенсионеров.

Директор Института проблем социального управления Максим Лубяной в комментарии ЪФМ подчеркнул, что оформление трудовых отношений во многом остается выбором самих работников и указал на возможную связь между повышением пенсионного возраста, а также другими непопулярными решениями, и готовностью значительной группы людей работать без официального договора.

Социологи обратили внимание, что согласно результатам опроса, договор-подряд и устные договоренности с работодателем в два с половиной раза чаще встречаются в Нижнем Новгороде, чем в районах области.

Социологический опрос был проведен 17 сентября на территории Нижегородской области. Опрошено около 1200 респондентов.